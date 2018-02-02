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В Литве – шпионские страсти, в США – борьба за помощь России: Радио REGNUM

Политика

Россия хоть и является противником США, но ее помощь нужна Вашингтону в сфере борьбы с терроризмом

В Литве – шпионские страсти, в США – борьба за помощь России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 2 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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