Старт дан: Путин запустил энергоблок №4 на Ростовской АЭС

Ростов-на-Дону, , 18:26 — REGNUM В ходе рабочего визита в Ростов-на-Дону президент России Владимир Путин дал старт работе четвёртого энергоблока на Ростовской АЭС. Церемония состоялась в режиме видеоконференции. Запуск объекта позволит не только экономике всего юга России выйти на новые темпы, но и значительно повысит энергетическую безопасность Крыма, сообщает ИА REGNUM.

После запуска 4-го энергоблока АЭС донской регион стал одним из мощнейших энергопроизводителей в России и вошёл в десятку российских регионов по выработке электроэнергии. Атомная электростанция будет также работать на Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградскую область. В марте 2018 году планируется подключение к Ростовской АЭС энергобъектов Крыма, что позволит повысить надёжность энергоснабжения полуострова.

На всероссийской стройке, которая велась в Волгодонске, было задействовано более 7 тыс. человек, свыше 40 подрядных организаций из разных уголков страны. Отмечается, что Ростовская АЭС стала единственной в современной России, которая за семь лет осуществила пуск сразу трёх энергоблоков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство энергоблока №4 началось в 2010 году. Разрешение на начало работы было подписано 23 января 2018 года.

Напомним, сегодня, 1 февраля, Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Ростов-на-Дону. Здесь глава РФ проведёт заседание президиума Госсовета по вопросу о развитии промышленного потенциала регионов России. Приземлившись на донской земле, российский лидер осмотрел международный аэропорт «Платов».

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