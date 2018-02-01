ЦРУ: Россия — противник, но мы хотим ее помощи в борьбе с терроризмом

Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Россия является противником США, но ее помощь нужна Вашингтону в сфере борьбы с терроризмом, заявил 1 февраля директор ЦРУ Майкл Помпео.

Такую разнонаправленную позицию глава ЦРУ обосновал в письме, адресованном Чарльзу Шумеру, предводителю демократов в сенате США.

«Несмотря на то, что Россия остается противником, мы подвергли бы жизнь американцев серьезной угрозе, отказавшись от сотрудничества с российскими спецслужбами в вопросах борьбы с терроризмом», — считает Майкл Помпео.

Напомним, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников посетили США на фоне беспрецедентной антироссийской истерии, поддерживаемой на данный момент в американских СМИ и в риторике американских политиков разного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным некоторых СМИ, руководители ФСБ и СВР во время своего визита встречались с главой ЦРУ Майклом Помпео. Не исключено, что его письмо сенатору Шумеру стало попыткой заранее оградить себя от обвинений разной степени адекватности.

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