Возле здания министерства обороны ДНР обнаружено взрывное устройство

Донецк, , 22:03 — REGNUM Возле здания министерства обороны Донецкой Народной Республики, подвергшегося обстрелу из гранатомёта, обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Есть мнение, что устройство заминировано. Возможно, его придется уничтожить», — сказал Басурин.

Он также уточнил, что выстрел из гранатомёта попал помещение, в котором располагается отдел кадров министерства обороны ДНР.

Тем временем «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что некоторое время назад над зданием был замечен беспилотный летательный аппарат.

Как сообщили военные, находящиеся вблизи места обстрела, предположительно, беспилотник в настоящее время продолжает вести воздушную разведку.

Отмечается, что здание оборонного ведомства оцеплено, на месте проводятся следственные мероприятия. Власти республики квалифицируют произошедшее как террористический акт.

Напомним, около 19:00 неизвестные произвели выстрел из одноразового гранатомета по зданию министерства обороны ДНР, расположенному в центральной части Донецка.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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