Школьница открыла стрельбу по одноклассникам в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, США, , 22:59 — REGNUM Пять человека пострадали в результате стрельбы в средней школе в американском штате Калифорния, передаёт CNN.

По информации телеканала, инцидент произошёл утром 1 февраля в Лос-Анджелесе.

Одна из учениц школы открыла стрельбу в классе, в результате чего пострадали двое 15-летних подростков: юноша получил ранение в голову и госпитализирован в тяжёлом состоянии, девушка получила ранение в руку.

Ещё три человека, женщина и двое детей, получили незначительные ранения от осколков стекла.

Сообщается, что открывшая стрельбу ученица в настоящее время задержана, выясняются мотивы её действий.

В полиции заявили, что на данный момент ситуация в учебном учреждении находится под контролем.

Напомним, 23 января сразу в двух школах в США, в штатах Кентукки и Техасе, произошла стрельба, в результате чего также пострадали несколько человек.