Пятница, 2 Февраля 2018 года
04:41:00 МСК

Школьница открыла стрельбу по одноклассникам в Лос-Анджелесе

Происшествия

В результате инцидента есть пострадавшие

Лос-Анджелес, США, 1 февраля 2018, 22:59 — REGNUM  Пять человека пострадали в результате стрельбы в средней школе в американском штате Калифорния, передаёт CNN.

По информации телеканала, инцидент произошёл утром 1 февраля в Лос-Анджелесе.

Одна из учениц школы открыла стрельбу в классе, в результате чего пострадали двое 15-летних подростков: юноша получил ранение в голову и госпитализирован в тяжёлом состоянии, девушка получила ранение в руку.

Ещё три человека, женщина и двое детей, получили незначительные ранения от осколков стекла.

Сообщается, что открывшая стрельбу ученица в настоящее время задержана, выясняются мотивы её действий.

В полиции заявили, что на данный момент ситуация в учебном учреждении находится под контролем.

Напомним, 23 января сразу в двух школах в США, в штатах Кентукки и Техасе, произошла стрельба, в результате чего также пострадали несколько человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить