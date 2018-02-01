Литва приравняла к шпионажу передачу в РФ и Белоруссию открытой информации

Вильнюс, , 16:42 — REGNUM Генеральная прокуратура Литвы сегодня, 1 февраля, объявила о задержании трёх «шпионов-граждан Литвы», которые обвиняются в сборе и передачи неким иностранным структурам информации стратегического значения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представители генпрокуратуры и спецслужб на пресс-конференции сообщили, что начаты два досудебных расследования по факту шпионажа, расследованием руководит генпрокуратура, их проводит бюро криминальной полиции.

Одно расследование проводится в отношении служащего из Шяуляй, предполагается, что он за вознаграждение предоставлял оперативную информацию, в этом деле задержано еще одно лицо. Другое расследование проводится в отношении литовца, который за вознаграждение предоставлял иностранной организации информацию о военных объектах, связанных с военно-воздушным флотом. Они собирали информацию о военных и стратегических объектах, это делалось по заказу иностранных разведывательных служб, утверждают в генпрокуратуре Литвы.

При этом на пресс-конференции, на которой почти никаких подробностей этих дел приведено не было, представители литовских служб сообщили, что собиралась не какая-то секретная информация, а информация из открытых источников, которая обобщалась и передавалась за вознаграждение заказчикам. Всех троих задержали в декабре 2017 года.

Страны, куда передавалась информация из открытых источников, названы не были, лишь отмечено, что это «соседние страны, не входящие в блок НАТО», следовательно, ими могут быть только Россия и Белоруссия. На пресс-конференции литовские представители прокуратуры и спецслужб также публично объявили, что любая поездка граждан Литвы в такие страны может сопровождаться «попыткой вербовки».

Это не первый шпионский скандал в Литве за последнее время. Апелляционный суд Литвы заканчивает рассмотрение жалоб гражданина России Сергея Моисеенко и бывшего офицера авиабазы ВВС Сергея Пушина, которые по обвинению в шпионаже предстали перед судами более низкой инстанции. За шпионаж в пользу Белоруссии по окончательному решению, принятому в мае 2016 года, на 5 лет осужден работник госучреждения «Воздушная навигация» Ромуалдас Липскис.

В июле 2017 года на 10 лет тюрьмы за шпионаж осужден сотрудник ФСБ Николай Филипченко. При этом все прошлые обвинения, по версии литовских правоохранительных органов, касались сбора секретной информации, однако нынешнее дело, где подозреваемых обвиняют в шпионаже из-за сбора информации в открытых источниках — первое в Литве.