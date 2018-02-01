МВФ: Украинцам ни в коем случае нельзя повышать зарплату

Киев, , 22:24 — REGNUM Постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Йост Люнгман цинично заявил, что украинцам не стоит повышать зарплаты, так как это может негативно сказаться на экономике страны. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает УНИАН.

«Есть соблазн быстро повысить зарплаты, однако это плохо отразится на росте экономики», — заявил Люнгман.

Он пояснил, что увеличение минимального размера оплаты труда, которое планируют украинские власти, следует проводить лишь при росте производительности труда.

Стоит отметить, что, согласно закону о государственном бюджете Украины на 2018 год, кабинет министров рассмотрит вопрос о повышении МРОТ с 3723 гривен до 4200 гривен.

Стоит отметить, что сегодня Люнгман в очередной раз заявил украинским властям, что очередной транш «финансовой помощи» Украина не получит до тех пор, пока не будут проведены «реформы», в частности, цены на газ внутри страны должны быть повышены до мирового уровня, а также должен уже, наконец, быть создан Антикоррупционный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская экономика медленно коллапсирует с момента государственного переворота в феврале 2014 года. Новые украинские власти, войдя в единое экономическое пространство с Евросоюзом, фактически убили собственную промышленность.