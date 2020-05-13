Минск, , 16:58 — REGNUM Утверждённый указом Александра Лукашенко официальный прогноз на 2020 год, предусматривающий сдерживание инфляции до 5% по итогам года, выполнен не будет. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 13 мая, специальном заявлении главы Нацбанка Белоруссии Павла Каллаура по итогам состоявшегося также сегодня заседания правления госрегулятора.

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Каллаур сообщил о снижении с 20 мая ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов — то есть до 8% годовых. При этом он отметил: «Данное решение основывается на обновленном прогнозе развития экономики и денежно-кредитной сферы до конца 2020 года и на 2021 год».

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«Текущее ускорение инфляции является временным. Уже в ближайшие месяцы усилится дезинфляционное влияние со стороны совокупного спроса, в результате чего интенсивность роста цен замедлится до уровня, наблюдавшегося в конце прошлого года», — заверил глава белорусского Нацбанка.

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Текущий момент он охарактеризовал так: «В I квартале 2020 года инфляция ускорилась. Во многом это связано с неблагоприятным воздействием внешних факторов. На фоне снижения мировых цен на нефть и курса российского рубля произошло номинальное ослабление национальной валюты. В условиях пандемии и введения за рубежом карантинных мер на внутреннем рынке Белоруссии повысился спрос на продукты питания длительного хранения и товары первой необходимости. Ухудшились экономические настроения, выросли инфляционные ожидания».

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«Произошедшее в I квартале ускорение роста цен будет отражаться на годовой инфляции в течение всего текущего года. В результате по итогам 2020 года она прогнозируется в диапазоне 5−6 процентов. Ожидается, что уже в начале следующего года годовые темпы роста цен не будут превышать 5 процентов», — сказано в опубликованном заявлении главы Нацбанка Белоруссии.

Каллаур уверен: «Внешние условия будут оказывать сдерживающее влияние на инфляционные процессы».

Нацбанк Белоруссии видит в падении глобальной экономической активности фактор существенного снижения цен на сырьевые товары. Вместе с сокращением мирового спроса, считает Каллаур, этот фактор повлияет на сдерживание желания повысить цены на потребительском рынке.

«В целом за счет внешних факторов будет сдерживаться рост цен на импортируемые в Республику Беларусь товары», — считает Каллаур.

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«Большое число предприятий, в том числе малых и средних, а также многие индивидуальные предприниматели испытывают затруднения, связанные с ведением бизнеса в сложившейся ситуации. На прогнозном периоде слабый внешний спрос, а также неопределенность сроков его восстановления будут сдерживать экономический рост в Белоруссии», — сказано в сообщении НБРБ.

Там также отмечено ожидаемое в 2020 году смягчение бюджетной политики, которое «будет связано с негативным влиянием замедления экономической активности на доходную часть бюджета». На уровень инфляции до 5%, что официально доводилось Нацбанку как утверждённый Александром Лукашенко ориентир на нынешний год, госрегулятор планирует выйти спустя более полугода.

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В заявлении Каллаура сказано, что возможно «прогнозируемое замедление инфляции до уровня ниже 5 процентов уже в начале 2021 года». Чиновник надеется, что «уменьшение кредитной нагрузки и повышение доступности заемных средств для национального бизнеса и домохозяйств будут способствовать поддержанию потребительской и инвестиционной активности».

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