Минск, , 15:36 — REGNUM Пандемия способствует сокращению экономики Белоруссии на 5% по итогам 2020 года. К такому выводу пришли эксперты Европейского банка реконструкции и развития в опубликованном 13 мая докладе «Региональные экономические перспективы».

Эксперты ЕБРР отметили вклад коронавирусной инфекции в развитие рецессии, снижение спроса — внешнего и внутреннего. Особо отмечены негативные последствия нефтегазового конфликта, инициированного Александром Лукашенко в конце 2019 года в контексте интеграционных переговоров с Россией.

Читайте подробности в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Из-за нефтегазового конфликта особенно пострадала промышленность Белоруссии, прежде всего НПЗ. По оценкам экспертов банка, ситуацию осложняет последовавшее за этим падение цен на нефть, что отразилось на экспорте белорусской продукции.

Экономика постсоветской республики сможет выйти на рост до 3,5% в 2021 году, сказано в докладе ЕБРР. Перспективы макроэкономических улучшений связаны с Россией, на долю которой приходится 41% экспорта белорусских товаров и 56% товарного импорта.

Также читайте материалы сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Напомним, утверждённый Александром Лукашенко в ноябре 2019 года официальный прогноз на 2020 год предусматривает рост ВВП Белоруссии, её промышленного производства и экспорта. Несбыточный прогноз до сих пор не отменён и является руководством к действию для правительства постсоветской республики.

Читайте аналитику сюжета: Российско-белорусский кризис

Вместе с тем международные финансовые организации констатировали перспективы падения ВВП Белоруссии. В частности, МВФ ожидает сокращения белорусской экономики на 6%. Всемирный банк сообщил — на 4%, ЕАБР — на 3,3%.

Больше материалов на эту тему в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии