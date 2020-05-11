Минск, , 18:38 — REGNUM По итогам января — марта Белоруссия резко сократила внешнеторговый оборот товаров — он составил $14,2967 млрд, в том числе $6,636,3 млрд экспорт и $7,6604 млрд импорт. Об этом 11 мая сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии.

«К уровню января — марта 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 86,4%, экспорт — 85,3%, импорт — 87,4%», — сказано в официальном сообщении.

Падение объёма внешней торговли товарами за январь — март по сравнению с аналогичным периодом 2019 года оказалось весьма существенным при том, что власти Белоруссии не закрывали границы и не вводили карантинных мер на предприятиях. Так, экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 12,4%, импорт — на 7,9%.

«Средние цены экспорта снизились на 2,6%, импорта — на 5,1%», — уточнили в Белстате.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Напомним, с начала 2020 года официальный Минск переплачивает за «диверсификацию» импорта углеводородов. Александр Лукашенко публично обещал не жалеть денег налогоплательщиков, чтобы «каждый год 31 декабря не стоять на коленях» перед Владимиром Путиным.

Подробнее об этом в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии