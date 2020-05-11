Минск, , 18:55 — REGNUM «Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. — 103,3%», — сообщил сегодня, 11 мая Национальный статистический комитет Белоруссии.

Инфляция по сравнению с декабрем 2019 года составила 3,3% благодаря повышению на 3,5% цен на продовольственные товары, а также на 2,8% — на непродовольственные товары и на 3,8% — на услуги.

Инфляция в апреле составила 5,4%. За январь-апрель, по сравнению с таким же прошлогодним периодом, повышение цен составило 4,8%, в том числе: на 4% — на продтовары, а также на 4,3% — на непродовольственные товары и на 7,1% — на услуги.

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г. составил 100,4%, с декабрем 2019 г. — 102,5%», — сказано в официальном сообщении.

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Напомним, утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2020 год предполагает рост ВВП, внешней торговли и сдерживание инфляции на уровне 5%. С начала года экономика демонстрирует падение на фоне инициированного Минском нефтегазового конфликта с Москвой.

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