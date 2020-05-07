Минск, , 18:18 — REGNUM Международные резервные активы Белоруссии на 1 мая составили $7,8829 млрд в эквиваленте. Об этом сегодня, 7 мая проинформировал Нацбанк республики.

За апрель золотовалютные резервы Нацбанка выросли на $96,2 млн (+1,2%) после снижения в марте на $1,0184 млрд (-11,6%). С начала года сокращение ЗВР составило 16%.

Нацбанк пополнял свои резервы в основном через покупку на валютной бирже. Росту ЗВР также способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи на внутреннем рынке минфиновских инвалютных облигаций.

Совмин и Нацбанк в апреле исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте «на сумму порядка 317 млн. долларов США», сказано в официальном сообщении.

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Напомним, в связи с кризисными явлениями в экономике Белоруссии в феврале Нацбанк продавал иностранную валюту, чтобы стабилизировать падавший курс деноминированного белорусского рубля. Помимо крупного внешнего долга, на ЗВР сказывается ряд других негативных влияний. Среди них — падение промышленного производства и переплаты за «альтернативную» нефть из Норвегии, Азербайджана и других стран с целью демонстрации «нефтяной независимости» от России.

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