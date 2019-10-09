Кишинёв, , 11:58 — REGNUM Представители миссии Международного валютного фонда (МВФ), находившиеся в Молдавии со 2 по 8 октября, дали положительную оценку работе нового молдавского правительства. Об этом 9 октября сообщается в распространенном заявлении главы миссии МВФ Рубена Атояна.

«Мы воздаем должное властям за принятие решительных мер, чтобы вернуть программу, поддерживаемую МВФ, на намеченный курс, и за продвижение реформ», — приводит пресс-служба МВФ в Кишинёве слова главы миссии фонда.

Также в сообщении отмечается, что в течение прошедшей недели сторонами были проведены конструктивные обсуждения текущего состояния экономики и политики властей для сохранения макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов.

Кроме этого, указывается, что с этой целью миссия начала обсуждать приоритеты в области политики и финансирования бюджета на 2020 год.

Отметим, ранее, в июне текущего года, эксперты МВФ также прибыли с визитом в Молдавию, когда было сформировано новое правительство. Тогда Кишинев попросил продлить программу финансирования до марта 2020 года, чтобы правительство могло получить макрофинансовую поддержку от ЕС, так как одним из условий такой помощи является действующая программа с фондом.