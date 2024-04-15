Тегеран, 15 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Все использованные Ираном при ударе по Израилю гиперзвуковые ракеты преодолели средства противовоздушной обороны и успешно поразили цели. Об этом 15 апреля сообщил иранский государственный телеканал Press TV.

AP/TASS Израильская система ПВО «Железный купол» во время перехвата ракет, выпущенных из Ирана

«Все гиперзвуковые ракеты достигли цели, преодолев израильские системы ПВО», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какое именно количество гиперзвуковых ракет использовал Иран во время атаки по Израилю.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 апреля телеканал Press TV сообщил, что иранская сторона применила не менее семи гиперзвуковых ракет во время ударов по территории Израиля. Отмечалось, что все они нанесли удар по авиабазе Неватим.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, в ходе операции «Правдивое обещание» ударил по Израилю более чем 200 ракетами и ударными дронами. Атака продолжалась в течение пяти часов и стала ответом на удар армии Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске.

Как отметила американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников Израиля, Иран атаковал Израиль с помощью 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет. Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал удары по территории Израиля законным правом Тегерана на самооборону.

Министерство иностранных дел России после атаки Ирана выразило обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, призвав к сдержанности все стороны конфликта. В ведомстве отметили, что Россия решительно осудила нападение на консульство, однако из-за позиции Запада этого не сделал Совет Безопасности ООН.