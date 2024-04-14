Тегеран, 15 апреля, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Иран в ходе ударов по целям Израиля применил не менее семи гиперзвуковых ракет, сообщил 14 апреля иранский гостелеканал Press TV.

Defense.gov Гиперзвуковое оружие

«По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим», — отметили журналисты.

По данным канала, ни одна из гиперзвуковых ракет не была перехвачена израильскими средствами противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Операция, получившая название «Правдивое обещание», стихла по прошествии пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

По информации телеканала N12, ударные беспилотники и крылатые ракеты, запущенные Ираном по Израилю, не смогли достичь территории еврейского государства. Основной ущерб был нанесён баллистическими ракетами, которые не удалось перехватить израильским системам ПВО.

Американская газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников писала, что Иран атаковал Израиль с помощью 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет.

Во время атаки Ирак и Иордания закрывали свои воздушные пространства для авиации на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю.