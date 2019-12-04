Москва, , 22:44 — REGNUM 5 декабря Галерея «Роза Азора» открывает в Москве традиционную Новогоднюю выставку художницы Дины Харченко. Об этом сообщает официальный пресс-релиз галереи.

Проект «Сказочная выставка» представит объемные картины, выполненные из белоснежного папье-маше — в этой технике Дина Хайченко работает уже более 20 лет. В этот раз автор перенесет своих зрителей в сказку про нас, когда мы попадаем на бал в волшебном дворце.

Галерею украсят маленькими людьми, зверями, самолётами, цветами, платьями, домиками и даже дворцами, созданными художником специально для выставки.

Выставка продлится до 19 января 2020 года.