Москва, 31 июля 2019, 16:12 — REGNUM
В сеть выложили трейлер предстоящего фильма «Бык» режиссера Бориса Акопова про криминальные будни 90-х годов XX века. Ролик был опубликован 30 июля на YouTube-канале SonyPicturesRU.
В центре повествования находится лидер банды Антон Быков, который любыми способами пытается обеспечить семью и заработать деньги в обстоятельствах, когда в стране происходит социальная катастрофа. В какой-то момент ему в проблемах с милицией помогает один криминальный авторитет, который просит за это оказать опасную услугу.
Читайте также: Видео: 12 незнакомцев выступят в качестве добычи в фильме «Охота»
Картина стала режиссерским дебютом Бориса Акопова, в ней снялись Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов и другие актеры. Фильм получил Гран-при на кинофестивале «Кинотавр 2019».
Читайте ранее в этом сюжете: Герои Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона найдут свои страхи в хорроре «Маяк»