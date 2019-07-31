Москва, , 16:12 — REGNUM

В сеть выложили трейлер предстоящего фильма «Бык» режиссера Бориса Акопова про криминальные будни 90-х годов XX века. Ролик был опубликован 30 июля на YouTube-канале SonyPicturesRU.

В центре повествования находится лидер банды Антон Быков, который любыми способами пытается обеспечить семью и заработать деньги в обстоятельствах, когда в стране происходит социальная катастрофа. В какой-то момент ему в проблемах с милицией помогает один криминальный авторитет, который просит за это оказать опасную услугу.

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Картина стала режиссерским дебютом Бориса Акопова, в ней снялись Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов и другие актеры. Фильм получил Гран-при на кинофестивале «Кинотавр 2019».

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