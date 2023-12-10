Ереван, 10 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской республики, что было неразрешимой задачей. Об этом 10 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с активном правящей партии «Гражданский договор» в Тавушской области.

Асатур Есаянц / РИА Новости

«Говорят, что действующие власти Нагорного Карабаха упразднили Нагорный Карабах. Но на самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года», — заявил Пашинян.

Он добавил, что вина действующих властей заключается в том, что не было разговора с народом о невозможности содержания Нагорного Карабаха.

По его словам, невозможность начать такой разговор состояла в том, что это означало бы заявить Армении и её народу, что власти 30 лет тратили время, расходовали время и ресурсы на проблему, которая изначально была неразрешимой.

«Весь ресурс, который мы должны были поставить на создание государства, Республики Армения, мы поставили на неразрешимую проблему создания Нагорно-Карабахской республики», — заявил Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, когда подписал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию 1991 года.

На саммите в Гранаде 5 октября 2023 года армянский премьер-министр также подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики Арцах с 1 января 2024 года.

Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, которые закончились через день согласием Степанакерта на условия Баку. Спустя несколько дней более ста тысяч этнических армян были вынуждены покинуть регион. Алиев 15 октября поднял государственный флаг республики в столице Нагорного Карабаха.