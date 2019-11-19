Москва, , 12:56 — REGNUM Доследственная проверка по факту избиения в центре Москвы сотрудника ФСБ проводится следственными органами. Об этом сообщает 19 ноября пресс-служба столичного главка СКР.

По предварительным данным, в вечернее время в одном из кафе в центре столицы произошел конфликт. Ссора переросла в драку, итогом которой стала госпитализация одного из участников с черепно-мозговой травмой. Устанавливаются детали произошедшего.

В СК не уточнили, кем является пострадавший, однако СМИ сообщают, что это капитан Центра специального назначения ФСБ России.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника спецслужбы избили в ночь на 18 ноября на Пречистенской набережной. Он помещен в отделение нейрохирургии госпиталя ФСБ.

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