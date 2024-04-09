Москва, 9 апреля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. За сутки в части регионов Приволжья освободились от воды 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка в 31 населённом пункте, сообщила 9 апреля пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Кирилл Лебедев/ТАСС

В этот день глава ведомства Александр Куренков вместе с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером провёл рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.

«Куренков отдельно обсудил с Комаровым положительную динамику в ряде субъектов Приволжского федерального округа и отметил, что за сутки освободились от воды в 31 населенном пункте 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка. Особое внимание глава ведомства обратил на меры социальной поддержки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем глава МЧС подчеркнул, что самое главное — спасти людей и минимизировать последствия паводка. Так, в области работают 8 дополнительных группировок МЧС России из других субъектов. Также в регион перебазировано два вертолёта Ми-8 МЧС России.

«Сконцентрировано достаточное количество сил, привлечено более 4 тысяч человек, резервы есть. А пункты временного размещения обеспечены всем необходимым», — сказал министр.

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Как передавало ИА Регнум, правительство Оренбургской области сообщило, что в регионе сохраняется напряжённая паводковая ситуация. По состоянию на утро 9 апреля в 73 населённых пунктах и 29 садовых товариществах подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей. Из них 1585 человек, в том числе 269 детей, находятся в 32 пунктах временного размещения.

Ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе прозвучала сирена. Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Сакмары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.

Президент России Владимир Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка, рассказал журналистам 9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Жителям регионов, пострадавших от паводка, оказывается помощь федеральными и местными службами, а также волонтёрами, с населением ведётся прямой диалог, развёрнуты горячие линии, добавил представитель Кремля.