Хельсинки, 14 апреля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Новым мэром Хельсинки станет политик с русскими корнями Даниэль Сазонов. Об этом 14 апреля заявила телерадиокомпания Yle.

Pekka Mustonen Даниэль Сазонов

Национальная коалиционная партия победила на муниципальных столичных выборах, набрав 24% голосов.

«Мэром столицы станет представитель победивших коалиционеров — Даниэль Сазонов. Партия выигрывает муниципальные выборы в столице уже более 50 лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году, а его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в начале 90-х годов.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля финский президент Александр Стубб заверил, что отношения страны с Россией со временем нормализуются, так как государства являются соседями. Он добавил, что этот процесс будет связан с урегулированием украинского конфликта. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда была открыта к конструктивному диалогу и не провоцировала ухудшения отношений с другими государствами.

2 апреля профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что впервые за три года в финской прессе вышел в свет позитивный материал про президента РФ Владимира Путина. При этом он не исключил, что слова финского лидера о нормализации отношений с Россией могут быть ловушкой.

Кроме того, на следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Хельсинки нужно будет приложить немало усилий, чтобы наладить отношения с Москвой. Для этого нужно будет прекратить антироссийскую пропаганду, открыть госграницу и прекратить возведение заградительных приграничных сооружений.