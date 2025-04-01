Москва, 1 апреля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Россия положительно оценивает заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости готовиться к восстановлению отношений с Россией. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press Президент Финляндии Александр Стубб

Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась портить отношения с другими странами, и в первую очередь это относится к соседним государствам.

«Россия всегда выступала и выступает за поддержание развития добрых взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии», — отметил Песков на брифинге.

Представитель Кремля также напомнил о недавних словах президента РФ Владимира Путина, что у России не было никаких проблем с Финляндией и Швецией, но они теперь предоставляют свои территории под структуры НАТО. Хотя ранее между РФ и этими странами было взаимовыгодное сотрудничество.

«Тем не менее и Финляндия, и Швеция предпочли свести эти отношения фактически к нулю», — добавил Песков, напомнив, что Россия открыта для нормализации отношений с теми, кто к этому готов.

Как передавало ИА Регнум, Стубб 31 марта заявил, что Хельсинки нужно морально готовиться к тому, что отношения с Москвой со временем начнут восстанавливаться. Россия всегда будет соседом Финляндии, и это неотменяемый факт, подчеркнул он.

Путин 27 марта подчеркнул, что Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности НАТО. Он также назвал непонятным, зачем эти страны решили создавать себе такие проблемы.