Хельсинки, 1 апреля, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Финляндии необходимо начинать «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. Об этом заявил глава финского государства Александр Стубб.

IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press Александр Стубб

«В Финляндии мы должны морально готовиться к тому, что в какой-то момент отношения с Россией начнут восстанавливаться… Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений», — заявил он 31 марта в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что сейчас невозможно сказать, когда начнется сближение, однако Стубб добавил, что восстановление взаимоотношений Москвы и Хельсинки будет зависеть от урегулирования украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Стубб заявил, что предложил назначить дату прекращения огня на Украине без каких-либо условий на 20 апреля. Он уточнил, что в этот день отмечается праздник Пасха, а также срок нахождения президента США Дональда Трампа у власти достигнет порядка трех месяцев.

Тем не менее еще 20 марта президент Финляндии предлагал для сдерживания России вооружить киевский режим «до зубов», а также обеспечить Украине членство в Евросоюзе и НАТО, усилить давление на Москву новыми санкциями и изъять российские замороженные активы.

В то же время президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, однако есть вопросы, необходимые для обсуждения. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что целью переговоров должен быть долгосрочный мир, а не временное перемирие. 18 марта в ходе диалога с Трампом он также указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине и соблюсти законные интересы РФ в сфере безопасности. Кроме того, для приостановки огня должно быть обеспечено полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Вместе с тем 1 апреля Трамп отмечал, что украинский конфликт мог начаться именно из-за стремления Украины вступить в НАТО и вопрос о вступлении страны в альянс не обсуждается.