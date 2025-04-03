Москва, 3 апреля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Руководству Финляндии нужно будет изрядно потрудиться, чтобы нормализовать отношения с Россией. Об этом 3 апреля во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

Так она прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Хельсинки нужно морально готовиться к тому, что отношения с Москвой со временем начнут восстанавливаться.

«Эти слова обращены, видимо, ко многим одурманенным русофобской пропагандой финнам, но надо, наверно, им и сказать, кто их одурманивал. Просто призыва [к восстановлению отношений], брошенного в космос, явно недостаточно», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что финским властям предстоит большая работа для налаживания контакта с Россией.

«Нынешнему руководству Финляндии придется помимо слов многое сделать, предпринять конкретные шаги и действия: прекратить накачивать информационное пространство Финляндии беспочвенными антироссийскими нарративами, открыть заблокированную под надуманным предлогом российско-финляндскую границу, приостановить незаконное возведение на ней заградительных конструкций», — перечислила дипломат.

Она добавила, что Финляндия также должна будет снять запрет на автомобильное и железнодорожное сообщение между странами, перестать преследовать граждан, выступающих за нормализацию отношений с Россией, и остановить агрессивное военное планирование по отношению к РФ.

«Этот список можно продолжать. Главное — официальному Хельсинки необходимо осознать бесперспективность искусственно насаждаемой странами коллективного Запада утопической и чреватой самыми разрушительными последствиями идеологии о якобы возможном нанесении России стратегического поражения», — заключила Захарова.

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинил в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

В январе 2025 года Стубб заявил, что пока не видит возможности открыть границу с РФ.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии растет уровень русофобии. Бывший посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря в свою очередь заявлял, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придется выстраивать заново, а былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что у России были с Финляндией идеальные отношения и не было никаких претензий друг к другу. Он назвал шаг Хельсинки по вступлению в НАТО бессмысленным с точки зрения национальных интересов, констатировав, что теперь у финской границы будут находиться российские войска и системы поражения.