Хельсинки, 2 апреля, 2025, 19:43 — ИА Регнум. В Финляндии стало больше появляться позитивных материалов о России и президенте РФ Владимире Путине. Об этом 2 апреля заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Kremlin.ru

«Это первый позитивный взгляд на Путина в финских СМИ за три года», — написал он в соцсети X, приложив снимок газеты с соответствующим материалом.

Малинен отметил, что президент Финляндии Александр Стубб уже заговорил о неизбежной нормализации отношений с Россией. При этом профессор не исключил, что это может быть ловушкой.

Как передавало ИА Регнум, Стубб 1 апреля заявил, что отношения России и Финляндии со временем начнут восстанавливаться, так как страны являются соседями. По его мнению, это будет зависеть от урегулирования украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил слова Стубба. Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась портить отношения с другими странами и настроена на развитие сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта отметил, что у России были хорошие отношения с Финляндией и Швецией, но эти страны сами создают проблемы, участвуя в деятельности НАТО. Москва обязательно будет реагировать на эти шаги, предупредил он.