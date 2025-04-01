Москва, 1 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Заявления президента Финляндии Александра Стубба о том, что финнам следует морально готовиться к восстановлению отношений с Россий — это сигнал в никуда, потому что в действительности тенденция на восстановление диалога никак не проявляется. Об этом во вторник, 1 апреля, заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Лидер Финляндии сообщил, что финнам следует морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Стубб напомнил, что ничто не отменит тот факт, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии с границей протяжённостью 1350 километров.

«На мой взгляд, это сигнал в никуда. Почему? Потому что, если бы были какие-то позитивные настроения, это бы проявилось в том, что на территории Финляндии не разворачивались бы силы НАТО, не приводились бы в готовое состояние аэродромы поблизости к границе с Российской Федерацией, не проводились бы там учения, да и многое другое», — объяснил эксперт.

Сигналом, который бы показывал намерения восстановить диалог с Россией, было бы снятие санкции с Москвы, а финским компаниям дали бы возможность вернуться на российский рынок, считает историк. Он уверен, что если ничего из этого не происходит, то слова президента Финляндии стоит воспринимать как простое сотрясание воздуха.

«Стубб пытается немножко успокоить финнов и показать России, что, вроде бы, при необходимости Финляндия готова идти на диалог с Москвой. Это заготовочка такая, домашняя. На всякий случай. Если все-таки диалог между Москвой и Вашингтоном пойдет в позитивном русле, и уже в ближайшее время появятся какие-то совместные программы и проекты», — заявил Кнутов.

Эксперт также считает, что это может быть результатом той политики налаживания отношений, которую сейчас демонстрируют Соединённые Штаты в переговорах с Россией. По словам специалиста, заключается эта тактика в развитии экономических отношений, подписании разных контрактов, соглашений, налаживании работы в бизнесе, а уже потом улучшении политических отношений.

«Я считаю, что восстановление российско-финляндских отношений в прежних объемах и, главное, с прежним уровнем доверия — невозможно. Потому что Россия не предъявляла никаких претензий к Финляндии. У нас был достаточно хороший товарооборот. Граждане нашей страны покупали недвижимость в Финляндии, строили дачи, ездили на выходные, финны приезжали в Санкт-Петербург и, в общем-то, всё говорило о том, что люди двух народов достаточно хорошо строят отношения между собой»,— сообщил историк.

Собеседник агентства объясняет происходящие с Финляндией в последние годы тем, что финны своими руками разрушили практически всё, что было в отношениях с Россией. Связанно это с тем, что в Финляндии есть реваншистские силы, которые всё-таки одержали победу и стали доминировать в политической жизни этой страны, уточнил Кнутов.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова финского лидера, заявив, что Москва положительно оценивает заявление Стубба о необходимости готовиться к восстановлению отношений с Россией.

Ранее, 30 марта, Стубб предложил назначить дату прекращения огня на Украине без каких-либо условий на 20 апреля. Он уточнил, что в этот день отмечается праздник Пасха, а также срок нахождения президента США Дональда Трампа у власти достигнет порядка трех месяцев.

Тем не менее еще 20 марта президент Финляндии предлагал для сдерживания России вооружить киевский режим «до зубов», а также обеспечить Украине членство в Евросоюзе и НАТО, усилить давление на Москву новыми санкциями и изъять российские замороженные активы.

27 марта президент России Владимир Путин заявлял, что у России ранее было взаимовыгодное сотрудничество с такими странами, как Финляндия и Швеция. Но теперь, уточнил глава государства, эти страны участвуют в деятельности Североатлантического альянса, на что Россия будет соответствующим образом реагировать.