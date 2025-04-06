Тегеран, 6 апреля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел Вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности. Об этом 6 апреля сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Global Look Press/Iranian Army Office/Keystone Press Agency

«Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привел Вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — говорится в сообщении.

По словам источника, Иран опасается, что если переговоры с США затянутся, то Израиль может начать собственную атаку на Исламскую Республику.

По мнению чиновника, это может привести к восстановлению всех международных санкций в отношении Ирана.

Также отмечается, что Иран предупредил некоторые страны, в том числе Турцию и Ирак, что любая поддержка ими вероятных атак со стороны США будет рассматриваться как враждебный акт, имеющий серьезные последствия.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» при отказе Тегерана от соглашения с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики. Вместе с тем он указал на то, что между США и Ираном идет диалог.

7 марта глава Белого дома направил Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Трамп уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путем дипломатии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 марта сообщил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. По его словам, Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств со стороны США стало причиной возникновения проблем в этом вопросе.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 1 апреля заявил, что Россия считает неуместными угрозы США о применении силы против Ирана при отказе Тегерана от ядерной сделки. Дипломат добавил, что такие действия американской стороны могут осложнить обстановку. 4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал США и Иран решать споры политико-дипломатическими средствами.