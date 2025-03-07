Вашингтон, 7 марта, 2025, 19:03 — ИА Регнум. США рассматривают два возможных пути решения иранского ядерного вопроса — военный или дипломатический, но при этом отдают предпочтение переговорам. Об этом 7 марта заявил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press/Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Есть два пути — военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану. Мы можем заключить соглашение, которое будет столь же хорошим, как если бы мы победили военным путем. Но время приближается, что-то произойдет так или иначе», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, не все в Вашингтоне могут согласиться с таким подходом. При этом он подчеркнул, что стремится к дипломатическому урегулированию.

Как ранее передавало ИА Регнум, Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе Исламской Республики. Он добавил, что предпочел бы заключить сделку.

4 марта Bloomberg написало, что администрация Трампа попросила Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Отмечалось, что Вашингтон хочет обсудить с Тегераном ядерную программу Исламской Республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта заявил, что тема Ирана была затронута в ходе переговоров представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля, однако её не обсуждали детально. Он также отметил, что проблемы Вашингтона и Тегерана должны решаться исключительно путем переговоров.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 7 марта заявил, что Россия лучше всего подходит для того, чтобы содействовать достижению компромиссов в случае проведения переговоров по ядерной программе Ирана.