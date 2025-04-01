Москва, 1 апреля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Российская сторона считает неуместными угрозы США о применении силы против Ирана в случае отказа последнего от ядерной сделки. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Airman First Class Ivy Thomas/Global Look Press

«Угрозы [США в адрес Ирана] действительно слышны, слышны и ультиматумы. Мы подобные приёмы считаем неуместными, мы их осуждаем, мы считаем это способом навязать иранской стороне собственную волю», — рассказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Замглавы МИД РФ уточнил, что такие действия могут осложнить обстановку и вызвать эффекты, которые в итоге потребуют в дальнейшем многократно больших усилий для нивелирования опасности возникновения ещё одного очага напряжённости или открытого конфликта на Ближнем Востоке, где таковая и так уже является достаточно высокой.

Рябков отметил, что Россия предлагает альтернативный путь для разрешения этого вопроса и выступает против силовых решений, последствия которых, особенно в случае по ядерной инфраструктуре Ирана, могут оказаться катастрофическими для всего региона.

«Я уже не говорю о том, какого рода последствия это может иметь с точки зрения действий Тегерана, о чем иранские коллеги тоже говорят открыто и внятно, поэтому пока ещё время есть и «поезд не ушел», нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться. Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» в случае отказа Тегерана от соглашения с Вашингтоном по иранской ядерной программе. При этом глава Белого дома добавил, что сейчас между США и Ираном ведется диалог.

До этого, 7 марта, Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе. Американский лидер также заявил, что рассматривает в том числе военный способ решения вопроса, но хочет сделать это с помощью дипломатии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 марта сообщил, что иранская сторона отказалась от прямых переговоров с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Тегеран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств американской стороной вызвало проблемы в этом вопросе.

Газета Tehran Times 31 марта написала, что Иран подготовил ракеты к запуску на случай возможного обострения ситуации со стороны США. Уточнялось, что ракеты были размещены в сооружениях, которые способны выдерживать авиаудары.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 марта заявил, что Иран неоднократно обещал не разрабатывать ядерное оружие и Москва опирается на эти заявления. По его словам, российская сторона считает, что проблему иранской ядерной программы нужно решать только мирными средствами.