Тегеран, 30 марта, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Тегеран в ответном письме американскому президенту Дональду Трампу отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, слова которого передаёт пресс-служба главы государства.

ИА Регнум

7 марта Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе. Он также заявил, что рассматривает в том числе военный способ решения вопроса, но хочет договориться дипломатическим путём. 27 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран ответил на письмо Трампа.

«Несмотря на то, что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было также указано, что путь непрямых остаётся открытым», — говорится в сообщении.

Пезешкиан также уточнил, что Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств со стороны США вызвало проблемы на этом пути. При этом, по словам иранского президента, доверие к Вашингтону должно быть восстановлено.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединённые Штаты могут при определённых обстоятельствах начать боевые действия в отношении Ирана. Он пояснил, что позиция Трампа состоит в том, что у Ирана не должно появиться ядерное оружие. Вашингтон не может допустить появления ядерного арсенала у Тегерана, такого в принципе не должно произойти, отметил спецпосланник главы Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта отметил, что Иран неоднократно обещал не разрабатывать ядерное оружие и Россия опирается на эти заявления. Москва считает, что проблему иранской ядерной программы нужно решать только мирными средствами, добавил официальный представитель Кремля.