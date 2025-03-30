Вашингтон, 30 марта, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Бомбардировки, подобных которым никогда не было, ожидают Иран при отсутствии соглашения с США по ядерной программе. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

ИА Регнум

По его словам, Вашингтон пустит в ход и оружие, и «вторичные тарифы», если Тегеран не согласится гарантировать, что не будет разрабатывать ядерное оружие.

«Если они не заключат сделку, начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — процитировал канал Трампа.

Американский лидер добавил, что между Вашингтоном и Тегераном «идёт разговор».

Вместе с тем президент Ирана Масуд Пезешкиан, как сообщало ИА Регнум, отверг предложение Трампа о прямых переговорах по ядерной программе.

Американский лидер 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи соответствующее письмо. Он также заявил, что рассматривает в том числе военный способ решения вопроса, но хочет договориться дипломатическим путём.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 марта сообщил, что Тегеран, отвечая на письмо Трампа, отказался от прямых переговоров, но оставил возможность для непрямого диалога. Отмечено также, что Иран никогда не уклонялся от переговоров, а проблемы на этом пути связаны только с нарушением обязательств с американской стороны.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил 23 марта, что Соединённые Штаты могут при определённых обстоятельствах начать боевые действия в отношении Ирана. Он пояснил, что у Ирана, согласно позиции Трампа, не должно появиться ядерное оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта отметил, что Иран неоднократно обещал не разрабатывать ядерное оружие и Россия опирается на эти заявления. Москва считает, что проблему иранской ядерной программы нужно решать только мирными средствами, добавил официальный представитель Кремля.