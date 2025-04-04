Москва, 4 апреля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Россия призывает США и Иран решать споры политико-дипломатическими средствами. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы американского лидера Дональда Трампа начать бомбардировки Ирана при отсутствии соглашения по ядерной программе.

Tasnim News Agency/Amin Ahouei

«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна решаться и обсуждаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Все стороны должны сохранять абсолютную сдержанность», — отметил он в ходе брифинга.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что Россия работает над восстановлением отношений с США, но при этом Иран является партнером и союзником РФ, Москва и Тегеран выстроили развитые и многопрофильные отношения.

Как передавало ИА Регнум, в марте Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи предложение о переговорах по ядерной программе. Американский лидер добавил, что рассматривает дипломатический и военный варианты действий США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об отказе Тегерана от прямых переговоров с Вашингтоном, обвинив США в нарушении взятых на себя обязательств. При этом иранская сторона остается открытой для непрямого диалога.

В конце марта Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками. После этого глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что в случае исполнения угроз против ядерной программы страны Тегеран пересмотрит военную доктрину и суть этой программы.