Бангкок, 28 марта, 2025, 14:23 — ИА Регнум. В курортных зонах Таиланда на фоне землетрясения в стране не наблюдается ни разрушений, ни паники, сообщений о пострадавших российских туристах не поступало. Об этом 28 марта проинформировала пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Global Look Press

«В курортных зонах Таиланда, по данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых «в штатном режиме», — сказано в сообщении.

В столице Таиланда Бангкоке, по предварительным данным АТОР, может находиться до 2 тыс. туристов из России, в том числе около четверти — из числа организованных путешественников. В пресс-службе напомнили, что в Бангкоке также постоянно проживает значительное количество граждан России. Сообщений о пострадавших туристах или разрушении отельных зданий не было.

В АТОР отметили, что правительство Таиланда предупредило о возможных повторных толчках и призвало сохранять бдительность. При этом аэропорты страны работают в штатном режиме, а все рейсы «Аэрофлота» выполняются в соответствии с расписанием.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Бангкоке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр находился в соседней Мьянме. Была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават по итогам экстренного совещания ввела в столице страны режим чрезвычайного положения.

Кроме того, в Бангкоке в результате землетрясения обрушился строящийся небоскрёб. Сообщалось о двух погибших. Предполагается, что под завалами могут находиться несколько десятков человек. Спасательные работы продолжаются.

В Мьянме, по последним данным, в результате землетрясения погибли 20 человек, ещё около 300 получили ранения. Магнитуда землетрясения на территории Мьянмы, по различным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Местные медики заявили, что раненые продолжают поступать, при этом в медучреждениях недостаточно врачей и медсестёр для оказания помощи всем пострадавшим.