Нейпьидо, 28 марта, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 20 человек. Об этом сообщает The New York Times.

Global Look Press

«По словам доктора из больницы в городе Мандалай, число погибших выросло до 20 человек», — говорится в материале.

Уточняется, что не менее 300 человек получили ранения. По словам доктора Кьяу Зин из больницы второго крупнейшего города страны Мандалай, раненые продолжают поступать, однако в медучреждении недостаточно врачей и медсестер для оказания помощи всем пострадавшим.

Магнитуда землетрясения на территории Мьянмы, по различным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Примерно через 11 минут за ним последовал повторный афтершок магнитудой 6,4.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 7,7 утром 28 марта также зафиксировали в Бангкоке. Оно было неглубоким, его амплитуда составляла 10 км, а эпицентр находился в соседней Мьянме. В результате землетрясения в городе обрушилось строящееся высотное здание. По данным СМИ, под его завалами оказались десятки рабочих. На данный момент известно о двух погибших.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават по итогам экстренного совещания ввела в Бангкоке режим чрезвычайного положения.