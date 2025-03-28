Бангкок, 28 марта, 2025, 12:50 — ИА Регнум. В результате обрушения небоскрёба в Бангкоке из-за мощного землетрясения погибли два человека. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на аварийную службу

EPA/TASS

«Аварийная служба из Бангкока сообщает, что семь людей спасены, двое погибли после обрушения здания в результате землетрясения», ― говорится в сообщении агентства.

При этом точное число рабочих, оказавшихся под завалами рухнувшего в Бангкоке здания, до сих пор неизвестно.

По данным газеты Khaosod, речь может идти по меньшей мере о 67 рабочих. Также сообщается о 50 пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Бангкоке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно было неглубоким, его амплитуда составляла 10 км, а эпицентр находился в соседней Мьянме. Сейсмособытие началось примерно в 9:20 мск. Толчки продолжались около 10 минут.

В результате землетрясения в городе обрушилось строящееся высотное здание. По данным СМИ, под его завалами оказались десятки рабочих. Власти проводят экстренные спасательные работы.

На фоне мощного землетрясения была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Полиция призвала граждан оставаться на улице из-за риска повторных толчков. Один из них, магнитудой около 6,4, вскоре произошёл.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават по итогам экстренного совещания ввела в Бангкоке режим чрезвычайного положения.