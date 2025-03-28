Бангкок, 28 марта, 2025, 10:59 — ИА Регнум. В Бангкоке объявлена эвакуация жителей высотных домов на фоне землетрясения магнитудой 7,7 балла. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Вениамин Демидецкий/ТАСС

«Землетрясение было неглубоким, его амплитуда составляла 10 километров, а эпицентр находился в соседней Мьянме», — указано в публикации.

Уточняется, что землетрясение началось примерно в 9:20 по московскому времени. Толчки продолжались около десяти минут. От сейсмической активности вода из бассейнов на крышах высотных зданий в Бангкоке выплескивалась через край, а со многих высоток падали обломки.

При этом отмечено, что вскоре последовал ещё один толчок магнитудой 6,4 балла. Эвакуированных людей попросили оставаться на улице, ведь возможны повторные толчки.

Уточняется, что премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават созвала экстренное совещание для оценки последствий данного землетрясения.

«В офисе со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось», — также сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на офис своего представительства в городе.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 27 марта, газета Khaosod также сообщала о землетрясении магнитудой 7,4 балла, которое произошло в Мьянме. При этом его эпицентр находился близ таиландской провинции Ратчабури.

8 марта землетрясение магнитудой 6–7 произошло на севере Армении, в 6 км от города Спитак Лорийской области. Эпицентр находился на глубине около 10 км. МВД Армении уточнило, что землетрясение силой 4–6 баллов ощутили жители Лорийской, Ширакской и Тавушской областей, а толчки силой 2–4 балла зарегистрировали в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях.