Молдавия, 27 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Глава Гагаузии Евгения Гуцул попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать ей поддержку в ситуации с её задержанием. Текст обращения был опубликован 27 марта в Telegram-канале Гуцул, администрации Эрдогана он был передан через адвокатов.

Политик отметила, что находится в заключении по сфабрикованным и надуманным обвинениям, которые являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии.

«Это логическое продолжение системной политики властей Кишинёва, направленной на разрушение того общественного договора, который гагаузский народ заключил с Молдовой 30 лет назад при прямом посредничестве Турции и лично девятого президента Турецкой Республики — уважаемого Сулеймана Демиреля», — написала Гуцул.

Политик отметила, что тогда благодаря усилиям Анкары был достигнут компромисс, положивший начало мирному сосуществованию гагаузского и молдавского народов, но теперь Кишинёв растаптывает эти договорённости и подвергает народ Гагаузии давлению, преследуя тех, кто выступает за дружбу и добрососедство с Турцией, Россией и другими стратегическими партнёрами.

Гуцул выразила надежду, что Эрдоган не останется безучастным в момент, когда гагаузский народ сталкивается с угрозой утраты автономии, идентичности и будущего.

Как передавало ИА Регнум, глава Гагаузии также опубликовала своё обращение к президенту России Владимиру Путину. Она попросила Путина оказать давление на власти Молдавии и назвала Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей.

25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. По данным местного Пятого телеканала, главу Гагаузии не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, а никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Гуцул, отметил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил: задержание главы Гагаузии указывает, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах.