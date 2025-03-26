Санкт-Петербург, 26 марта, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул указывает на то, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах, и им это сходит с рук. Об этом в среду, 26 марта, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Евгения Гуцул

Гуцул 25 марта задержали на 72 часа сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии в аэропорту Кишинёва. В ведомстве объяснили, что задержание связано с новыми обстоятельствами в возбужденном против политика в 2023 году уголовном деле, в рамках которого Гуцул обвинили во ввозе неучтённых средств в Молдавию для партии «Шор» до запрета политического блока в июне 2023 года.

«Гуцул считается объектом ненависти режима на Украине. Я думаю, что и президент Молдавии Майя Санду лично к ней относится крайне негативно, воспринимая как человека, который бросает ей вызов. Все-таки Санду с помощью своих европейских друзей удалось задавить оппозицию, кого-то посадить, кто-то из страны бежал. А тут ещё Гагаузия, некий оплот противостояния властям в Кишинёве. Действующий президент демонстрирует, что может с этим сделать», — сообщил политолог.

По мнению эксперта, стимулом к задержанию главы Гагаузии стало то, что происходит в Румынии, так как нынешняя Молдавия ориентируется именно на эту страну. Специалист пояснил, что в Кишинёве увидели, как румынские власти продолжают устранять своих оппонентов из президентской гонки благодаря мерам, которые принимаются незаконно, а Европа на это закрывает глаза при отсутствии массовых протестов и возражений.

«Ну, почему бы и им так не сделать? Они убеждены, что им это сойдет с рук, и, скорее всего, так и будет. Они ведь хотят посадить главу Гагаузии, официально избранного человека для руководства частью Молдавии. Но ведь она по статусу должна входить в какие-то органы, присутствовать на заседаниях верховных органов власти Молдавии, а ее туда не приглашают. Её оттуда фактически отстраняют. То есть тебя избрали, а мы этого не признаем»,— рассказал Светов.

Эксперт напомнил, как однажды один из западных политиков выразился по поводу демократических выборов. Позиция его звучала так, что мало провести выборы на основе демократических принципов, надо, чтобы еще избрали того, кто нужен Западу, уточнил политолог. Он добавил, что если избран не тот, кого они хотели бы видеть, то с ним можно расправляться вот таким путем.

«Вряд ли протесты будут нарастать. Мне кажется, что на самом-то деле народ по большей части разуверился в возможности что-то сделать. С нарушениями прошли выборы президента Молдавии. Также прошел референдум по вступлению в Евросоюз. Сколько там было изобличений? Ну кто-то вышел на митинги, покричал и всё. Что в той же Румынии? Есть там протесты против истории с недопуском до выборов президента независимого кандидата Кэлина Джорджеску? Ну немножко поговорили, и на этом всё»,— заявил Светов.

Политолог считает, что если протесты будут, то молдавская власть их задушит, потому что силы правопорядка, силовые структуры — все на стороне Санду. Собеседник агентства также подчеркнул, что правительство Молдавии сделает всё, чтобы направить в Гагаузию удобного Санду политика.

«У нее ведь и с предшественником Гуцул были свои проблемы. Они могут пойти по такому пути, что не назначат выборы, допустим, а пошлют туда какого-то представителя, который будет на них работать. Для них же еще, кроме всего прочего, важно, чтобы Приднестровье увидело, что власть Молдавии не будет церемониться с республикой», — объяснил Светов.

Как сообщало ИА Регнум, Гуцул и других представителей Гагаузской автономии периодически задерживают спецслужбы Молдавии после возвращения домой или перед вылетом в другие страны. В начале февраля главу Гагаузии также задержали в аэропорту Кишинёва без объяснения причин. После дополнительного досмотра её пропустили в страну.

Ранее Гуцул подчёркивала, что всё политическое руководство Гагаузской автономии испытывает давление со стороны молдавских властей. По её словам, это связано с прямыми зарубежными контактами региона и поддержкой со стороны России и Турции.

26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Гуцул, сообщил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют конкуренцию. По словам представителя Кремля, по всей видимости, Кишинёв избрал тактику не обращать внимания на закон, на принципы демократии и политического плюрализма, и оказывать неприкрытое давление на оппонентов.