Кишинёв, 27 марта, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Задержанная в Кишинёве глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на молдавские власти для её освобождения.

Максим Григорьев/ТАСС

«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — заявила она в своём Telegram-канале.

Гуцул отметила, что её задержание является абсурдным и политически мотивированным. По её словам, таким образом Кишинёв шаг за шагом идёт к уничтожению гагаузской автономии.

«Кишинёв, пренебрегая всеми принципами демократии и международного права, последовательно и методично разжигает внутреннее противостояние, подавляет инакомыслие, преследует сторонников братских отношений с РФ, выставляя это как «угрозу» государству», — добавила она.

Политик также призвала Москву выразить твёрдую и недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузии, назвав Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права.

Ещё одно обращение с похожим посылом Гуцул также направила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали главу Гагаузии на 72 часа. Из аэропорта её увезли на спецмашине Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В центр Гуцул завели через запасной вход, а у здания собрались сторонники политика, в том числе депутаты от блока «Победа» и представители оппозиционных партий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя происходящее, заявил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют конкуренцию.