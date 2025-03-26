Москва, 26 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном лишении избирательных прав на муниципальных выборах граждан России и Белоруссии в Эстонии. Соответствующее заявление прозвучало на брифинге с журналистами 26 марта.

Jüri Looring via www. imago-image/Global Look Press

«Не могу точно сказать, потому что не владею этой темой в достаточной степени. Мне нужно разобраться», — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов об инициативе лишить избирательного права российских и белорусских граждан, постоянно проживающих на территории Эстонии.

Парламент Эстонии 20 ноября прошлого года в первом чтении принял законопроект, предусматривающий лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. 26 марта в парламенте страны должно пройти итоговое чтение проекта роекта поправок к конституции Эстонии, которые ограничивают право голоса на местных выборах для граждан России и Белоруссии.

Мэр Нарвы Катри Райк, в интервью телерадиокомпании ERR заявила, что законопроект уже приносит негативные последствия для страны, несмотря на то, что еще не был принят.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта эстонский парламент не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. За законопроект проголосовали 14 депутатов из 101, против — 61.

Оппозиционная партия Isamaa 13 января инициировала рассмотрение законопроекта о закрытии границы с Россией, объяснив это предложение тем, что РФ якобы совершила несколько «гибридных атак» против Эстонии.

1 ноября прошлого года стало известно, что МИД Эстонии готовит поправки к закону о церквях, который позволит юридически запретить в республике деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ). Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс также пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.

25 декабря 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников. Она также подчеркнула, что Москва собирается задействовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые на системной основе осуществляют нарушение прав русских.