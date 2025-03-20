Таллин, 20 марта, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Эстонский парламент Рийгикогу не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. Об этом 20 марта сообщается на сайте законодательного органа.

Петр Ковалев/ТАСС

«Рийгикогу на заседании в четверг отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 14 депутатов из 101, против — 61.

Как передавало ИА Регнум, оппозиционная партия Isamaa 13 января инициировала рассмотрение законопроекта о закрытии границы с Россией, объяснив это предложение тем, что РФ якобы совершила несколько «гибридных атак» против Эстонии.

Начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги 15 января заявил, что нет необходимости закрывать пропускные пункты на границе с Россией. По его словам, ведомство не видит угроз, чтобы требовались такие меры.

25 января таможенный инспектор нарвского погранпункта Татьяна Забалуева заявила, что правительство Эстонии не принимало решений по границе. Она добавила, что границу закроют, если будет соответствующее распоряжение, но таможенники узнают о решении правительства вместе с остальными гражданами.