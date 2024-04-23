Таллин, 23 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Те монастыри, которые откажутся выходить из подчинения Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата (МП), могут быть закрыты. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Сергей Степанов/ИТАР-ТАСС Трапезная Успенского Пюхтицкого женского монастыря в Куремяэ

На встрече с руководством Пюхтицкого монастыря на северо-востоке Эстонии министр пытался убедить в необходимости выйти из подчинения Московскому патриархату (МП). Вместе с тем Ляэнеметс заверил, что эстонские власти намерены предоставить приходам возможность самим принять соответствующее решение.

«Те, кто напрямую подчинён патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой — но если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там», — сказал Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Как передавало ИА Регнум, ранее Ляэнеметс предложил признать РПЦ «террористической» организацией в республике и сообщил, что предложит парламенту страны проработать соответствующий законопроект. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о полном отсутствии здравого смысла в этой инициативе.

17 апреля в пресс-службе МИД России сообщили, что из России вышлют сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на враждебные и антироссийские действия Таллина.

Позже вице-канцлер по вопросам народонаселения и гражданского общества Эстонии Райво Кюйта заявил о необходимости эстонским православным приходам выйти из подчинения РПЦ. В ответ Захарова указала, что подобные заявления указывают на превращение Эстонии в тоталитарный «режимчик».