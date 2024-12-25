Москва, 25 декабря, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 25 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она также подчеркнула, что Москва собирается задействовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые на системной основе осуществляют нарушение прав русских.

«В частности, возможности для этого открывает и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября стало известно, что МИД Эстонии готовит поправки к закону о церквях, который позволит юридически запретить в республике деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ). Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс также пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.

В мае начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Константин Гузь рассказал, что почти тысяче русских пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий, носящих дискриминационный характер. По его словам, иногда граждан РФ выдворяют из страны, в основном же для них создают такие условия, чтобы россияне сами уезжали.

В начале 2024 года прежний министр культуры Литвы Симонас Кайрис предлагал ввести «ментальный карантин» от русской культуры. Кайрис заявлял, что Литве стоит отказаться от российских фильмов и другой творческой продукции, пока продолжается конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее не раз подчёркивал, что попытки Запада отменить русскую культуру не увенчались успехом. Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ, при этом будущее — за многолинейным развитием, отмечал глава государства.