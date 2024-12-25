РФ заявила досудебные претензии странам Прибалтики о дискриминации русских
РФ заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации русских
Москва, 25 декабря, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 25 декабря.
Она также подчеркнула, что Москва собирается задействовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые на системной основе осуществляют нарушение прав русских.
«В частности, возможности для этого открывает и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции», — отметила Захарова.
Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября стало известно, что МИД Эстонии готовит поправки к закону о церквях, который позволит юридически запретить в республике деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ). Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс также пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.
В мае начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Константин Гузь рассказал, что почти тысяче русских пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий, носящих дискриминационный характер. По его словам, иногда граждан РФ выдворяют из страны, в основном же для них создают такие условия, чтобы россияне сами уезжали.
В начале 2024 года прежний министр культуры Литвы Симонас Кайрис предлагал ввести «ментальный карантин» от русской культуры. Кайрис заявлял, что Литве стоит отказаться от российских фильмов и другой творческой продукции, пока продолжается конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее не раз подчёркивал, что попытки Запада отменить русскую культуру не увенчались успехом. Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ, при этом будущее — за многолинейным развитием, отмечал глава государства.