Таллин, 1 ноября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Эстонии готовит поправки к закону о церквях, который позволит юридически запретить в республике деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ).

Сергей Субботин/РИА Новости Александро-Невский собор в Таллине

Ранее ЭПЦ отказалась от объединения с проконстантинопольской ЭАПЦ (Эстонской апостольской православной церковью), однако согласилась на формальный диалог с этой структурой, чтобы не злить чиновников республики.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс возмутился по этому поводу и выступил с предложением изменить закон о церквях и конгрегациях, внеся в него право на запрет любой организации, которая окажется связана с Русской православной церковью (РПЦ).

«Цель — исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права», — процитировало его слова «РИА Новости».

При этом Ляэнеметса не смутил тот факт, что такой закон окажется противоречащим конституции Эстонии, в которой закреплено право на свободу вероисповедания. По утверждению главы эстонского МВД, каждое государство самостоятельно решает, какие церкви разрешать, используя для этого процесс регистрации.

Ляэнеметс также выступил с утверждением, что предлагаемые им поправки к закону не затронут напрямую отдельные приходы, а только ЭПЦ как организацию.

Как передавало ИА Регнум, в середине сентября «Известия» сообщили, что эстонские власти хотят принудительно закрыть ЭПЦ в случае её отказа разорвать связи с Москвой и «добровольно» уйти в местное православие, подчиняющееся Константинопольскому патриархату. Таллин потребовал от ЭПЦ войти в состав ЭАПЦ, паства последней насчитывает 7 тыс. прихожан против 100 тыс. у ЭПЦ.

Ляэнеметс в конце августа потребовал от ЭПЦ разорвать канонические связи с Московским патриархатом. А в конце апреля он пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.