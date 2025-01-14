Таллин, 14 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Эстонская оппозиционная партия Isamaa во главе с Урмасом Рейнсалу инициировала законопроект о закрытии границы с Россией из-за якобы гибридных атак. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.

VALDA KALNINA/ЕРА/ТАСС

«Партия Isamaa инициировала в понедельник законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу. Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и её стран-союзниц», — говорится в сообщении.

Рейнсалу также обвинил Россию в подрыве кабелей в Финском заливе, однако не предоставил каких-либо доказательств. По его словам, на фоне сложившейся ситуации в области безопасности закрытие русско-эстонской границы выглядит уместно.

Как передавало ИА Регнум, 14 января глава МВД Германии Нэнси Фезер также обвинила Россию в якобы проведении гибридных атак против Европы и ФРГ. По её словам, произошли нападения на критическую инфраструктуру Германии, а также Фезер обвинила Россию якобы в использовании миграции для дестабилизации ситуации в стране.

19 ноября главы МИД шести европейских государств обвинили Россию в якобы активизации гибридных атак, которые направлены против архитектуры безопасности в странах НАТО и ЕС. Речь идёт о Польше, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдвинутые НАТО обвинения в том, что Россия якобы проводит гибридные атаки против альянса, — это не что иное, как дезинформация. Это попытка обмануть жителей Европы и США, чтобы увести общественное внимание от реальных действий самого западного военного блока, пояснила дипломат.