Вашингтон, 23 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Российский капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Флорида Пантерз».

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей голами отличились Коннор Макмайкл (4-я минута), Джон Карлсон (13-я), Энтони Бовилье (15-я), Том Уилсон (21-я), Дилан Строум (21-я) и Эндрю Манджипане (26-я).

У «Пантерз» шайбы на счету Сэма Беннетта (7-я), Сета Джонса (14-я) и Джона Гаджовича (15-я).

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Овечкин отличился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Филадельфия Флайерз». После этого в активе 39-летнего российского хоккеиста стало 888 голов, что позволило ему сократить отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) по забитым шайбам в лиге до шести 6 голов. Также победный гол российского капитана «Кэпиталз» обеспечил его команде досрочный выход в плей‑офф Кубка Стэнли.

Овечкин 22 марта заявил, что возможный матч между российскими и американскими игроками Континентальной и Национальной хоккейных лиг станет первым шагом к отмене несправедливых неспортивных ограничений. Он также назвал возможный матч большим спортивным событием для фанатов этого вида спорта в России и США, ведь эти страны воспитали большое количество легендарных игроков, известных во всем мире.