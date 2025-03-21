Вашингтон, 21 марта, 2025, 03:37 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Филадельфия Флайерз» в рамках регулярного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), доведя общее число своих голов в чемпионатах до 888.

Michael Miller Александр Овечкин. Архивное фото

Россиянин отличился на 15-й минуте игры. Забросив 52-ю шайбу в ворота «Филадельфии», Овечкин вышел на чистое второе место по этому показателю.

При этом всего за матчи хоккеист забил 888 голов, сократив отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 6 голов.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта Овечкин заявил, что наслаждается вниманием за его погоней за рекордом Гретцки.

Днем ранее, 15 марта, российский форвард превзошел рекорд Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ в одном календарном месяце, забросив 158-ю шайбу в марте. Рекорд канадца в декабре составил 157 шайб.

Также ранее сообщалось, что билеты на некоторые матчи НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталз» подорожали вдвое из-за приближающегося рекорда Александра Овечкина по голам в регулярных сезонах лиги. По прогнозу НХЛ, Овечкин сможет превзойти результат Гретцки 11 апреля в домашнем матче с командой «Каролина Харрикейнз».