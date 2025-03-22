Вашингтон, 22 марта, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Возможный матч между российскими и американскими игроками Континентальной и Национальной хоккейных лиг — это первый шаг к отмене несправедливых неспортивных ограничений. Такое мнение 22 марта высказал российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист Александр Овечкин.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press Александр Овечкин

«Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если всё сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лёд», — процитировал спортсмена Telegram-канал его медиакоманды.

Хоккеист назвал возможный матч большим спортивным событием для фанатов этого вида спорта в России и США. Он подчеркнул, что обе страны воспитали большое количество легендарных игроков, известных во всем мире.

Овечкин также отметил важность такого решения с политической стороны.

«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — отметил спортсмен.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп детально обсудили ситуацию на Украине и подтвердили обоюдную приверженность мирному урегулированию. Лидеры также обсудили двусторонние отношения стран. При этом обе стороны договорились о проведении в России и США матчей между НХЛ и КХЛ. В тот же день вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал предложение провести хоккейные матчи с игроками КХЛ для сближения двух стран.

Позже, 19 марта, министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что российское ведомство начало прорабатывать проведение матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ. Однако даты проведения игр он пока не назвал.

В этот же день спортивные эксперты высказали мнение, что матчи НХЛ и КХЛ растопят лед между США и РФ. Так, двукратный олимпийский чемпион и депутат Вячеслав Фетисов назвал возможное проведение матчей между игроками КХЛ и НХЛ пасом миру на его мирное сосуществование. Еще один депутат ГД Сергей Боярский предположил, что хоккей символизирует сопернический характер отношений США и России. С ним согласился его коллега Сергей Морозов, который добавил, что, хоть Москва и Вашингтон останутся соперниками, есть шанс, что соревнование будет по правилам и в духе классического спорта.

Ранее, в октябре, российский лидер отмечал, что мировой спорт превратился в площадку для политических игр. Он уточнил, что спорт необходимо очистить от политизации, двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку.