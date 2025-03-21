Вашингтон, 21 марта, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист Александр Овечкин обеспечил команде досрочный выход в плей‑офф НХЛ. Об этом стало известно 21 марта.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Отмечается, что Овечкин принес победу своему клубу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз». Турнир завершился со счетом 3:2. Кроме того, Овечкину удалось установить рекорд лиги по числу сезонов с 35 и более голами. Таким образом, капитан «Вашингтона» в 15-й раз за свою спортивную карьеру забил 35 голов в одном сезоне регулярного чемпионата НХЛ, обогнав канадцев Майка Гартнера с 14 забитыми шайбами и Уэйна Гретцки — с 13.

Также Гол в матче с «Филадельфией» стал для Овечкина 888-м в карьере в чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Гретцки до шести голов.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта спортсмен заявил, что его радует внимание, прикованное к его погоне за рекордом Гретцки в 894 гола. Он добавил, что сейчас много людей наблюдают за его успехами.

15 марта Овечкин также смог побить рекорд Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ за один месяц, забив 158 шайбу в марте. Рекорд канадца составлял 157 шайб.