Москва, 9 марта, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рекомендовал президенту Франции Эммануэлю Макрону быть осторожней с ядерным оружием, вспомнив при этом песни из классического рока.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Они покупали лестницу в небеса, а оказались на пути в ад», — написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Stairway to Heaven (англ. «Лестница на небеса») классическая песня британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенная в 1971 году, которая находится на первых строчках в рейтингах величайших рок-композиций всех времен и народов. Road to Hell (англ. «Дорога в ад») название выпущенной в 1989 году песни британского рок-певца Криса Ри. Также фраза Медведева может быть отсылкой к композиции Highway to Hell («Шоссе в ад») австралийской группы AC/DС, которая вышла в 1979 году и также теперь считается классической.

Зампред Совбеза также прикрепил к сообщению фотографию листка бумаги с основными тезисами противников России, в том числе об «изоляции» и необходимости «стратегического поражения РФ», «разрушении российской экономики» западными санкциями и о поддержке Украины «сколько потребуется».

Медведев также заявил западным оппонентам, что они не смогли достичь своих целей, и добавил к записи постскриптум в адрес французского лидера.

«Эй, Микрон (политик часто использует эту уничижительную характеристику президента Франции. — Прим. ред.)! Поосторожнее со своим ядерным арсеналом!» — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также заявил, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Макрон в агрессивной манере продолжает дело Наполеона Бонапарта, маскируя свои истинные намерения. Глава МИД подчеркнул, что Бонапарт и Адольф Гитлер не скрывали желания завоевать и победить Россию, и призвал не забывать об их судьбе.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами центра реабилитации фонда «Защитники Отечества» отметил, что есть люди, которые забыли, чем закончился поход на Россию французской армии под предводительством Наполеона. Одна из участниц встречи добавила, что у агрессоров ничего не получится с «такими ребятами», с чем глава государства согласился.